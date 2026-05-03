Çankırı’da gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatleriyle birlikte yüksek kesimlerde kar şeklinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Orta, Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinin yüksek noktalarında yağmur yerini kara bıraktı.

Etkili olan kar yağışı sonrası bölgedeki yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ayında görülen kar yağışı, vatandaşlar için sürpriz oldu.

Kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Yetkililer, bölgede kar yağışının aralıklarla sürdüğünü belirtirken, özellikle yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.