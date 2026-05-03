İZMİR’in Ödemiş ilçesinde yaşayan milli karateci Görkem Uludoğan, Polonya’da düzenlenen Budokaido-Kyokushin Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak büyük başarı elde etti. Genç sporcu, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Henüz 14 yaşında olan Görkem Uludoğan, 8 yaşında ailesinin teşvikiyle karateye başladı. Gökhan Kirazlı Ortaokulu8’inci sınıf öğrencisi olan Uludoğan, antrenörü Mustafa Doğan Turhan eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye Şampiyonluğundan Dünya İkinciliğine

Genç sporcu, 2026 Ocak ayında Karabük’te düzenlenen Kyokushin Karate Türkiye Şampiyonası’nda Yıldız Erkek 50 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Ardından Şubat ayında Yalova’da gerçekleştirilen Budokaido Türkiye Şampiyonası’nda birincilik elde ederek milli takıma seçildi.

Uludoğan, son olarak 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde Korzenna kentinde düzenlenen Budokaido-Kyokushin Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ederek dünya ikinciliği kazandı.

“Başarılarımı Dünya Birinciliğiyle Taçlandırmak İstiyorum”

Başarılı sporcu, “Omuzlarımda yıllarca verilen emek, hayaller ve sarsılmaz bir inanç vardı. Başarılarımı dünya birinciliğiyle taçlandırmak istiyorum” dedi.

Antrenöründen Övgü Dolu Sözler

Antrenörü Mustafa Doğan Turhan ise Görkem’in azmi, disiplini ve çalışma ahlakıyla örnek bir sporcu olduğunu belirterek, “Dünya ikinciliğiyle göğsümüzü kabarttı. Görkem ile çalışmak benim için büyük gurur” ifadelerini kullandı.