ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni barış girişimine mesafeli yaklaştı. İran tarafından hazırlanan ve Pakistanüzerinden iletilen müzakere taslağına ilişkin konuşan Trump, planı inceleyeceğini ancak olumlu bir sonuç beklemediğini söyledi.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin geçmiş politikalarını hedef aldı. İran’ın uzun yıllardır uluslararası alanda attığı adımlar nedeniyle “yeterince bedel ödemediğini” öne süren Trump, bu şartlar altında sunulan teklifin kabul edilmesinin zor olduğunu ifade etti.

Öte yandan süreçle ilgili dikkat çeken bir gelişme de İran cephesinden geldi. İran’ın resmi haber ajansı IRNA, yeni barış planının ABD ile yürütülen müzakerelerde arabuluculuk yapan Pakistan yönetimine iletildiğini duyurdu. Haberde, nihai taslak metnin 30 Nisan akşamı taraflara ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Diplomatik kaynaklar, teklifin içeriğine ilişkin detayların henüz kamuoyuna yansımadığını belirtirken, Washington’dan gelen ilk açıklamaların sürecin zorlu geçeceğine işaret ettiğini değerlendiriyor.