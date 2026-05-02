Festivalin odağında yer alan "Lazgi" (Harezm Lazgisi); insani duyguları, içsel yaşantıları ve doğayla uyum fikirlerini hareket aracılığıyla ifade eden benzersiz bir dans türüdür. 2019 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne dâhil edilmesiyle bu dansın uluslararası saygınlığı perçinlenmiştir.

Festivalin ana sahne performansları İçhan Kale bölgesinde düzenlendi. Tarihi surlar ve medreseler fonunda sergilenen danslar, izleyicilerde eşsiz bir ‘zamanların uyumu’ hissi uyandırdı; sanki kadim Harezm ruhu modern bir sahne diliyle yeniden can buldu.

Katılımcı Coğrafyası ve Uluslararası Yankılar

Etkinliğe Özbekistan’ın önde gelen dans topluluklarının yanı sıra; Türkiye, Azerbaycan, Güney Kore, İtalya, Kazakistan ve Fransa gibi ülkelerden sanatçılar, koreograflar ve kültür araştırmacıları katıldı. Bu geniş katılım yelpazesi, festivali kapsamlı bir kültürel diyalog platformuna dönüştürdü.

Türkiye: Türk dans ekibi temsilcileri, Lazgi’nin ifade tarzını ‘insan duygularını fiziksel hareketle çok zarif ve etkileyici bir şekilde aktarabilen bir sanat’ olarak nitelendirdi.

Güney Kore: Katılımcılar, danstaki el ve yüz hareketlerinin sembolik anlamlarına hayran kaldıklarını dile getirdi.

Avrupa: İtalya ve Fransa’dan gelen koreograflar, Lazgi’yi sadece milli bir miras değil, evrensel bir sahne dili olarak kabul ettiler. Fransız bir katılımcı: ‘Bu dansı anlamak için dil bilmeye gerek yok; o, duygular aracılığıyla iletişim kuruyor,’ dedi.

Geniş Kapsamlı Etkinlik Programı

Festival programı sadece konserlerle sınırlı kalmayıp şu alanları da kapsadı:

*Dans sanatı ve somut olmayan mirasa yönelik uluslararası bilimsel-pratik konferanslar;

*Ünlü koreograflar eşliğinde düzenlenen ustalık sınıfları;

*Sokak gösterileri ve interaktif performanslar;

*Milli kıyafetler, müzik aletleri ve el sanatları sergileri.

Turizm ve Gelecek Vizyonu

Uzmanlar, bu etkinliği kültürel mirası korumanın va modern kitleye sunmanın etkili bir modeli olarak değerlendiriyor. UNESCO temsilcileri de bu tür platformların küresel kültürel diyaloğu güçlendirdiğini vurguladı.

Festival aynı zamanda Hiva’nın turistik cazibesini artırdı. Etkinlik süresince şehre binlerce yerli ve yabancı turist akın etti. Milli yemeklerin, el sanatlarının ve halk sanatı örneklerinin sergilendiği panayırlar, misafirlere Özbek kültürünü daha yakından tanıma fırsatı sundu.

Özetle; "Uluslararası Lazgi Festivali" sadece kültürel bir etkinlik değildir. Farklı halklar arasında karşılıklı anlayış ve saygıyı pekiştiren, milli mirası dünyaya modern ve çekici bir şekilde sunan önemli bir platformdur. Hiva ise bu süreçte gelenek ile inovasyonu birbirine bağlayan eşsiz bir köprü vazifesi görmektedir.