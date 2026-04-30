Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla organize edilen Küresel Sumud Filosu’nun “2026 Bahar Misyonu”, İtalya’nın Sicilya Adası’nda tamamlanan hazırlıkların ardından 26 Nisan’da Akdeniz’e açıldı. Ancak filonun yolculuğu sırasında dikkat çekici gelişmeler yaşandığı iddia edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze’ye doğru ilerleyen yardım filosuna uluslararası sularda müdahale edildi. İsrail Ordu Radyosu’na konuşan bir yetkili, yardım gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el konulmaya başlandığını ifade etti. Öte yandan Kanal 12 televizyonu, filodaki gemilerden birinin İsrail donanması tarafından kontrol altına alındığını ileri sürdü.

Gemilerin, Gazze kıyılarına oldukça uzak bir noktada, Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtiliyor.

Daha Önce de Müdahale Edilmişti

Küresel Sumud Filosu’nun Eylül 2025’te gerçekleştirdiği ilk girişimde de benzer bir durum yaşanmıştı. İsrail ordusu, uluslararası sularda filoyu durdurarak gemilere çıkmış, aktivistleri alıkoyup İsrail’e götürmüştü.

“Filo Tehlike Altında” Açıklaması

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise durumun ciddiyetine dikkat çekildi. Açıklamada, gemilerin Yunanistan açıklarında ciddi bir tehdit altında olduğu belirtilirken, iletişimi kesmeye yönelik sinyal karartma girişimleri yapıldığı öne sürüldü.

Ayrıca filonun çevresinde kimliği henüz belirlenemeyen askeri gemilerin tespit edildiği aktarıldı. Gemilerde bulunan sivil aktivistlerin ve insan hakları savunucularının olası bir müdahaleye karşı hazırlık yaptığı ifade edilirken, uluslararası kamuoyuna destek çağrısı yapıldı.