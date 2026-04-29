“Ankara’nın Kültürel Mirası İzinde” sergisi, başkentin zengin tarihsel birikimini sanat aracılığıyla yeniden yorumlayarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ankara’ya tutkuyla bağlı üç mimar; Faruk Soydemir, Nilgün Tan ve İlayda Karabulut’un imzasını taşıyan sergi, fotoğraf, suluboya ve dijital çizimlerden oluşan çok katmanlı bir seçki sunuyor.

Sergide, Ankara ve ilçelerindeki tarihi geleneksel evlerin yanı sıra çoğu zaman gözden kaçan mimari miras örnekleri ele alınıyor. Çalışmalar, geçmiş ile bugün arasında görsel ve düşünsel bir köprü kurarak kentsel belleği yeniden gündeme taşıyor.

Sivil mimarlık disiplininin analitik bakışını sanatsal ifade biçimleriyle buluşturan eserler, izleyicilere Ankara’yı farklı bir perspektiften keşfetme imkânı sunarken, kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kamusal bir çağrı niteliği taşıyan sergi, 7 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.30’da Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde kapılarını açacak. Sanatseverler ve kent belleğine ilgi duyan herkes sergiye davetli.