Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşatmaya hazırlanıyor. Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cem Adrian, Çayyolu Yaz Sahnesi kapsamında sahne alacak.

Konsere katılmak isteyen vatandaşlar, 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Koru Kent Meydanı'nda (Arcadium AVM arkası) bir araya gelecek. Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte, Cem Adrian sevilen şarkılarını Ankaralı müzikseverler için seslendirecek.

Başkentliler Şarkılara Hep Bir Ağızdan Eşlik Edecek

Her yaştan vatandaşı buluşturması beklenen konserin, yaz akşamlarının en keyifli etkinliklerinden biri olması hedefleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de yaptığı duyuruda, tüm Başkentlileri bu özel geceye davet ederek, "Unutulmaz bir yaz akşamında hep birlikte şarkılara eşlik etmek için yerinizi alın" çağrısında bulundu.

Konserin Adresi Koru Kent Meydanı

Çayyolu'nda bulunan Koru Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik, Arcadium AVM'nin arka kısmındaki alanda düzenlenecek. Açık havada yapılacak konserin yoğun ilgi görmesi beklenirken, vatandaşların etkinlik alanına erken saatlerde gelmeleri tavsiye ediliyor.

Cem Adrian Konseri Bilgileri

Tarih: 17 Haziran Çarşamba

17 Haziran Çarşamba Saat: 20.00

20.00 Yer: Koru Kent Meydanı (Arcadium AVM Arkası)

Koru Kent Meydanı (Arcadium AVM Arkası) Etkinlik: Çayyolu Yaz Sahnesi - Cem Adrian Konseri