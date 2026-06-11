CHP kulislerinde hareketli saatler yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, Genel Başkan Özgür Özel'e yakın isimlerin CHP Parti Meclisi üyeliklerinden istifa etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Kulislerde konuşulanlara göre söz konusu istifaların, partiyi olağanüstü kurultay sürecine taşımayı hedefleyen bir hamlenin parçası olduğu iddia ediliyor. Parti yönetiminde yaşanan kriz ve tartışmaların ardından bu adımın kurultay yolunu açabilecek siyasi bir hamle olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Gözler şimdi kısa süre içerisinde açıklama yapması beklenen Özgür Özel'e çevrildi. CHP'de yaşanan gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.