Siirt'te bir dönem yurt içi ve yurt dışında sergilediği gösterilerle adından söz ettiren Botan Efsanesi Dans Topluluğu, yeniden sahnelere dönüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Sanat ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve öğretmenlerden meydana gelen ekip, uzun bir aranın ardından çalışmalarına hız verdi.

Yaklaşık altı aydır provalarını sürdüren topluluk, halk oyunları aracılığıyla Siirt'in kültürel zenginliklerini ve tarihini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

"Kültürel Değerlerimizi Geleceğe Taşıyacağız"

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, yeniden kurulan topluluğun kültürel mirasın korunması açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Saz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Maarif Halk Dansları Topluluğu kapsamında Siirt'te de ekibin yeniden oluşturulduğunu ifade ederek, halk oyunları aracılığıyla kültürel değerlerin yaşatılmasını ve kentin tanıtımına katkı sunulmasını hedeflediklerini söyledi.

Her Figür Bir Hikaye Anlatıyor

Maarif Halk Dansları Topluluğu İl Koordinatörü ve Siirt Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Mehmet Zakir Alp ise Botan Efsanesi'nin ilk kez 2013 yılında sahneye çıktığını hatırlattı. Uzun yıllar ara verilen projeyi yeniden canlandırdıklarını belirten Alp, ekipte öğretmenler ve antrenörlerin yer aldığını söyledi.

Botan Efsanesi'nin yalnızca bir halk oyunları gösterisi olmadığını vurgulayan Alp, sahnedeki her figürün, müziğin ve kostümün Siirt'in geçmişinden izler taşıdığını ifade etti. Botan Çayı çevresinde yaşanan hikayelerden ilham aldıklarını belirten Alp, aşkları, yaşanmışlıkları ve bölgenin kültürel dokusunu sahneye taşıdıklarını kaydetti.

Öğretmenlerden Kültüre Destek

Topluluğun üyelerinden müzik öğretmeni Nazlı Erkoyuncu da uzun bir aradan sonra yeniden halk oyunlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi. Siirt'in tarihini ve kültürel yapısını anlatan gösterilerde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Erkoyuncu, geçmişin izlerini ritim ve dansla sahneye taşımanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

13 Yıl Sonra Aynı Heyecanı Yaşıyor

Topluluk üyelerinden Ferda Yılmaz ise Botan Efsanesi ile bağının yıllar öncesine dayandığını anlattı. 2013 yılında lise öğrencisiyken ekipte yer aldığını belirten Yılmaz, bugün yeniden aynı projede bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Aradan geçen yıllarda dansın kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığını söyleyen Yılmaz, yeni ekibin de başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu belirterek, vatandaşları gerçekleştirilecek gösterileri izlemeye davet etti.

Siirt'in kültürel hafızasını sahneye taşımayı amaçlayan Botan Efsanesi Dans Topluluğu'nun, önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde ve uluslararası etkinliklerde izleyiciyle buluşması planlanıyor.