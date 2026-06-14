Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Kale Meclisi iş birliğiyle düzenlenen Kale Şenlikleri, Ankara Kalesi’nin tarihi atmosferinde yoğun katılımla başladı. Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kale ve Ulus bölgesinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına dikkat çekerek, Ankara’nın tarihsel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Tarihi Miras Şenliklerle Canlandı

Başkent’in simge noktalarından Ankara Kalesi, Kale Şenlikleri kapsamında kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Konserler, söyleşiler, atölyeler ve çeşitli gösterilerle renklenen organizasyonun ilk günü vatandaşların yoğun ilgisiyle geçti.

Şenliğin açılış programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı’nın yeni hizmet binasının açılışını da gerçekleştirdi. Ankara’nın köklü tarihine dikkat çeken Yavaş, kentin geçmişiyle bağını korumasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

“Kale ve Çevresi Geleceğe Taşınıyor”

Ankara Kalesi’nin yalnızca tarihi bir yapı olmadığını, aynı zamanda kentin kültürel hafızasını temsil ettiğini belirten Yavaş, son yedi yılda bölgede kapsamlı restorasyon çalışmaları yürütüldüğünü söyledi. Kalenin ve çevresindeki yaşam kültürünün korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Yavaş, geçmişte burada yaşanan sosyal hayatın ve geleneklerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.

Ulus Bölgesi de Yeniden Ayağa Kaldırıldı

Konuşmasında Ulus’taki dönüşüm çalışmalarına da değinen Yavaş, tarihi kent merkezlerinin korunmasının gelişmiş şehirlerin ortak özelliği olduğunu belirtti. Denizciler Caddesi, Posta Caddesi ve Ulus Meydanı başta olmak üzere bölgede önemli restorasyon projelerinin hayata geçirildiğini ifade eden Yavaş, Cumhuriyet’in kuruluş dönemine tanıklık eden mekânların yaşatılmasının toplumsal hafıza açısından büyük değer taşıdığını söyledi.

“Cumhuriyet’in İzleri Ankara’nın Her Noktasında Yaşıyor”

Ankara’nın birçok noktasında Cumhuriyet’in kuruluş sürecinin izlerinin görülebileceğini vurgulayan Yavaş, Gençlik Parkı ve Atatürk Orman Çiftliği gibi alanların bu mirasın önemli örnekleri olduğunu belirtti. Bu değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Yavaş, Ankara’nın geçmişine sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yeni açılan vakıf binasının da Ankara’nın tarihine ilişkin araştırmalar ve kültürel çalışmalar için önemli bir merkez olacağını belirten Yavaş, ülkenin ve başkentin mirasını yaşatmaya yönelik çalışmaların süreceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı’nın Kale’deki yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Şenlik etkinlikleri gün boyunca Ankara Kalesi’nde devam etti.