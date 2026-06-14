Kaza, D-100 kara yolunun Dilekli köyü mevkisinde meydana geldi. H.D. (51) idaresindeki 35 R 9428 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazada araçta bulunan Musa Parin (54), olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü H.D. ile R.A. (66) ise yaralı olarak kazadan kurtuldu.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cenaze Morga Kaldırıldı

Hayatını kaybeden Musa Parin’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.