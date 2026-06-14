Samsun’da düzenlenen etkinliğin buluşma noktası İstiklal Meydanı oldu. Katılımcılar, etkinlik öncesinde Yeşilay’ın çalışmaları ve bisiklet turunun amacı hakkında bilgilendirildi.

Ardından bisikletlerine binen vatandaşlar, kıyı şeridi boyunca pedal çevirerek sağlıklı yaşam mesajı verdi. Sahil güzergâhında gerçekleştirilen turun ardından katılımcılar yeniden başlangıç noktasında bir araya geldi.

Etkinliğe Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu üyeleri de katılarak sporun ve aktif yaşamın önemine dikkat çekti.

“Sağlıklı Nesiller İçin Çalışıyoruz”

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, etkinliğin toplumda sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduğunu belirterek, özellikle genç nesillerin sporla iç içe büyümesinin önemine vurgu yaptı.

Samsun Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Efe Berkay Uzun da bisiklet turunun yalnızca sportif bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda sağlıklı yaşam bilincini güçlendiren ve toplumsal farkındalık oluşturan önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Çankırı’da Milli Maç ve Bisiklet Turu Bir Arada

Çankırı’da düzenlenen etkinlik ise Büyük Cami Meydanı’nda başladı. Katılımcılar, bisiklet turu öncesinde dev ekranda A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya ile oynadığı karşılaşmayı takip etti.

Milli maç heyecanının ardından bisikletlerinin başına geçen vatandaşlar, verilen startla birlikte şehir turuna çıktı.

Kent Merkezinde Renkli Görüntüler Oluştu

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş ile Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından başlatılan turda katılımcılar, Atatürk Bulvarı üzerinden kent merkezinde pedal çevirdi.

Şehirde renkli görüntülere sahne olan etkinlik, bisikletlilerin yeniden Büyük Cami Meydanı’na ulaşmasıyla sona erdi. Yeşilay’ın geleneksel hale gelen organizasyonu, her iki şehirde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.