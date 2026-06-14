Kruvaziyer turizminde gemilerin seferlerine başlayıp sonlandırdığı ana limanlar, destinasyon ekonomileri açısından önemli avantajlar sağlıyor. Yolcuların seyahat öncesinde veya sonrasında şehirde konaklaması; oteller, restoranlar, ulaşım hizmetleri, perakende sektörü ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere birçok alanda ekonomik hareketlilik oluşturuyor.

Sektör temsilcilerine göre kruvaziyer şirketlerinin liman tercihinde hava yolu bağlantıları, modern altyapı, hızlı gümrük ve pasaport işlemleri ile yüksek hizmet standartları belirleyici rol oynuyor.

İstanbul’un Potansiyeli Dikkat Çekiyor

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan İstanbul’un yalnızca bir uğrak limanı değil, aynı zamanda yolcuların seyahatlerine başladığı ve tamamladığı önemli bir merkez haline gelmesi, turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlıyor.

Uzmanlar, bölgesel istikrarın güçlenmesi ve sektör paydaşlarının ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi durumunda Türkiye’nin kruvaziyer turizmindeki payını daha da yükseltebileceğini ifade ediyor.

“Kruvaziyer Yolcu Sayısı Her Yıl Büyüyor”

Galataport İstanbul Liman İşletme Direktörü Tolga Tuncay, dünya genelinde kruvaziyer turizminin büyümesini sürdürdüğünü belirterek, yıllık yolcu sayısının yaklaşık yüzde 8 oranında arttığını söyledi. Tuncay, 2025 yılında dünya genelindeki kruvaziyer yolcu sayısının 37,5 milyona ulaştığını ifade etti.

Türkiye’nin özellikle Doğu Akdeniz’deki limanlarıyla bu büyümeden pay aldığını belirten Tuncay, Karadeniz’de yaşanan jeopolitik gelişmelerin ise sektör açısından önemli bir kayıp oluşturduğunu dile getirdi.

Türk Yolcuların Kruvaziyere İlgisi Artıyor

Galataport’un hizmete açılmasının ardından Türk vatandaşlarının kruvaziyer seyahatlerine ilgisinin önemli ölçüde yükseldiğini belirten Tuncay, 2025 yılında İstanbul’dan kruvaziyer yolculuğuna başlayan Türk yolcu sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70 artarak 25 bine ulaştığını söyledi.

MSC, Costa Crociere ve Aroya gibi şirketlerin İstanbul çıkışlı sefer sayılarını artırmasının etkisiyle bu rakamın 2026 yılında 35 bine yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

İstanbul, Türk Limanlarını da Destekliyor

İstanbul’un ana liman olarak güçlenmesinin diğer Türk limanlarına da olumlu yansıdığını belirten Tuncay, kruvaziyer şirketlerinin rotalarına Türkiye’deki farklı limanları eklemeye başladığını söyledi. Bu durumun ülke turizmine daha geniş kapsamlı katkı sunduğunu ifade etti.

Galataport’un 2025 yılını yaklaşık 224 sefer ve 600 bin yolcuyla tamamladığını belirten Tuncay, bölgesel gelişmeler nedeniyle bazı sefer iptalleri yaşansa da İstanbul’u tercih eden kruvaziyer şirketlerinin sayısında artış görüldüğünü vurguladı.

Amerikalı Turistlerin Payı Yüksek

Galataport verilerine göre 2025 yılında ağırlanan yaklaşık 600 bin kruvaziyer yolcusunun dörtte birini Amerikalı turistler oluşturdu. Tuncay, bu oranın dünya kruvaziyer turizmi dağılımıyla uyumlu olduğunu belirterek İstanbul’un uluslararası pazardaki cazibesinin arttığını söyledi.

İstanbul’un tarihi dokusu, güçlü hava yolu ağı ve modern liman altyapısının birlikte değerlendirildiğinde önemli bir rekabet avantajı sunduğunu ifade eden Tuncay, bu özelliklerin dünya çapındaki kruvaziyer şirketlerinin ilgisini çekmeye devam ettiğini kaydetti.