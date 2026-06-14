A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk mücadelesi, Keçiören’de kurulan dev ekranda toplu olarak izlendi. Türkiye saatiyle sabah 07.00’de başlayan karşılaşma öncesinde vatandaşlar belediye mescidinde sabah namazını eda ederek milli takımın başarısı için dua etti.

Ardından Kalaba Kent Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, milli formaları ve Türk bayraklarıyla oluşturulan coşkulu atmosferde maçı takip etti.

Meydanda Büyük Heyecan Yaşandı

Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan oturma alanlarında karşılaşmayı izleyen futbolseverler, maç boyunca A Milli Takım’a destek verdi. Etkinliğe katılan vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunularak sabah saatlerinde sıcak bir ortam oluşturuldu.

Mücadelede A Milli Futbol Takımı, Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılırken, taraftarlar maç boyunca heyecan dolu anlar yaşadı.

Dev Ekran Etkinlikleri Devam Edecek

Keçiören Belediyesi, Dünya Kupası süresince milli takımın diğer karşılaşmalarını da Kalaba Kent Meydanı’nda kurulacak dev ekrandan vatandaşlarla buluşturmayı sürdürecek. Böylece futbolseverler, turnuva heyecanını hep birlikte yaşama fırsatı bulacak.