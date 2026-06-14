Başkentte öğleden sonra aniden başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'ndeki Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Olayın ardından güvenlik önlemi alınarak yol trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Sağanak nedeniyle Yenimahalle'de bazı alt geçitleri de su bastı. Bir kamyonet suyla dolan alt geçitte mahsur kalırken, görev sırasında sudan geçmeye çalışan bir ambulans arızalandı.

Belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarının ardından alt geçitleri yeniden ulaşıma açtı. Ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları sürerken, vatandaşlar su birikintileri ve trafik yoğunluğu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Öte yandan, yağışın etkisini artırdığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi.