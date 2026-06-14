Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi yönetim kadrosuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın oluşturduğu yönetim listesinde iş insanı Barış Göktürk'ün başkanvekili olarak görev alacağı öğrenildi.

Kulüp içinde seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın, yönetim kadrosunu şekillendirmeye devam ettiği belirtilirken, Barış Göktürk'ün de yeni dönemde en kritik görevlerden biri olan başkanvekilliği pozisyonunda yer alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe camiasında seçim sürecine ilişkin hareketlilik sürerken, Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alacak diğer isimlerin de önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpte gözler, seçim takvimi ve başkan adaylarının açıklayacağı projelere çevrilmiş durumda. Göktürk'ün başkanvekilliği göreviyle birlikte Yıldırım'ın yönetim yapılanmasında önemli bir rol üstleneceği değerlendiriliyor.