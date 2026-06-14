Edirne'de Özşen Madencilik işçilerinin ücret, fazla mesai ve tazminat hakları için sürdürdüğü direnişin 26'ncı gününde silah sesleri duyulduğu iddia edildi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada, işletme içerisinde direnişte bulunan işçiler ile ailelerinin üzerine üç el ateş açıldığı öne sürüldü. Açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Sendika tarafından yapılan paylaşımda, saldırının şirket sahibi Bekir Kiremitçi'nin adamları tarafından gerçekleştirildiği iddia edilerek, "İşçiler ve aileleri üzerine silahla üç el ateş edildi. Yaralımız yok. İşçiler ve ailelerle madeni işgal ettik. Buradan dönüş yok, ölümse ölüm" ifadelerine yer verildi.

Olayın ardından işçilerin ve ailelerinin maden sahasında bekleyişlerini sürdürdüğü öğrenilirken, iddialarla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. Olayın detaylarının netleşmesi için incelemelerin sürdüğü belirtildi.