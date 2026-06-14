Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları “başvuru önceliği” esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranların avantaj sağlayacağı satış sürecinin 17 Temmuz’a kadar devam edeceği bildirildi.

Kimler başvurabilecek?

Kampanyada gelir sınırı ve ikamet şartı aranmayacak. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kendisi veya eşi adına kayıtlı evi olmaması durumunda başvuru yapabilecek.

Bir hane halkı adına yalnızca bir konut alınabilecek.

Ödeme seçenekleri

Vatandaşlara farklı ödeme planları sunulacak:

Peşin ödemede %25 indirim

%50 peşinat + 72 ay vade ve %8 indirim

%25 + %25 (1 yıl sonra ikinci ödeme) ile 60 aya kadar vade imkânı

Konut fiyatlarının 2,1 milyon liradan başladığı, aylık taksitlerin ise 18 bin liradan itibaren olduğu belirtildi.

En çok konut Bursa’da

Kampanya kapsamında en fazla konut satışı şu illerde yapılacak:

Bursa: 2.190 konut

Ankara: 2.062 konut

Hatay: 1.238 konut

Kahramanmaraş: 1.073 konut

Malatya: 1.000 konut

Teslim süresi 48 ay

Yapımı devam eden projelerin tesliminin sözleşmeden itibaren en geç 48 ay içinde yapılacağı açıklandı.

Bilgi ve başvuru noktaları

Vatandaşlar detaylı bilgi ve ödeme planlarına TOKİ’nin resmi başvuru sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı’da kurulan tanıtım ofislerinde örnek daireler ve ödeme planları incelenebiliyor.