Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Jandarma Genel Komutanlığı’nın yürüttüğü görevler ve teşkilatın köklü geçmişi ele alındı.

Bakan Çiftçi, yaptığı açıklamada Jandarma Teşkilatı’nın 187 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin güvenliği, kamu düzeni ve huzurunun sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan jandarma personelinin fedakârca hizmet verdiğini belirtti.

Çiftçi, “Milletimizin emrinde, devletimizin hizmetinde büyük bir vazife şuuru ile görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımızın 187’nci kuruluş yıl dönümünü yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi ayrıca jandarma personeline görevlerinde başarı dileyerek, “Rabb’im kahraman jandarmalarımızı her türlü kazadan, beladan ve musibetten muhafaza eylesin” dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı, 187’nci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlarken, kurumun ülke genelindeki güvenlik ve asayiş faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.