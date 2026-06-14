Bakan Uraloğlu’nun yazılı açıklamasına göre, proje kapsamında 6,5 kilometresi bölünmüş yol, 6 kilometresi tek yol standardında olmak üzere bitümlü sıcak karışım kaplamalı bağlantı yolu inşa edildi. Çalışmaların Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğü belirtildi.

Yüksek Hızlı Tren hattı üzerine özel köprü

Projenin en dikkat çeken yapılarından biri, Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde inşa edilen 140 metrelik köprü oldu. Tek pilonlu ekstradoz eğik askılı tasarıma sahip köprünün, tren trafiğini kesintiye uğratmadan “itme-sürme” yöntemiyle yerleştirildiği bildirildi.

Bakan Uraloğlu, yaklaşık 10 bin ton ağırlığındaki köprü tabliyesinin Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yöntemle yerleştirildiğini belirterek, 800 ton kapasiteli hidrolik sistemler kullanıldığını ifade etti.

Stratejik bölgelerde yeni ulaşım düzeni

Proje kapsamında ayrıca Ay Yıldız Yerleşkesi ve çevresindeki ulaşım ağının yeniden düzenlendiği, Eskişehir Yolu, Ankara Çevre Yolu, Bağlıca ve Yapracık akslarında yeni bağlantıların oluşturulduğu açıklandı.

Bölgede askeri ve sivil trafik akışının birbirinden ayrılması amacıyla köprülü kavşaklar, alt geçitler ve transit geçiş noktaları inşa edildiği, böylece trafik güvenliği ve akışkanlığının artırıldığı belirtildi.

Şehir içi ulaşımda alternatif hat

Ankara Havalimanı ile şehir merkezi ve stratejik kurumlar arasında doğrudan bağlantı sağlayan projenin, aynı zamanda İstanbul Yolu ile Ankara Bulvarı arasında alternatif bir ulaşım koridoru oluşturduğu kaydedildi.

Yetkililer, düzenlemelerin şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmayı ve lojistik erişimi hızlandırmayı hedeflediğini ifade etti.

6 ayda tamamlandı

Toplam yatırımın 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığı belirtilirken, projenin Ankara’nın stratejik ulaşım altyapısını güçlendiren önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi’nin açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Havalimanı’nda gerçekleştirileceği bildirildi.