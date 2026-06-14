Uluyazı Kampüsü’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde “Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halkoyunları Topluluğu” ve üniversite personel halk oyunları ekibi sahne aldı. Yabancı öğrenciler de kendi kültürlerine ait yöresel oyunlarla programa renk kattı.

Fakülte ve meslek yüksekokullarının kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Rektör Karataş’tan Mesaj

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, üniversitenin kurulduğu günden bu yana önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Karataş, 11 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 2 enstitü ve 18 bini aşkın öğrenciyle büyüyen bir eğitim yapısına sahip olduklarını ifade ederek mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Dereceye Girenlere Ödül

Programda bölümlerinde dereceye giren öğrencilere tebrik belgeleri verildi. Tören, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı’na destek mesajlarıyla devam etti.

Kep Atma Sevinci

Konuşmaların ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı. Mezunlar, aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.