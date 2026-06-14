Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’nın ailesine taziye mesajı iletti. Görüşme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından gerçekleştirilen telefon bağlantısıyla yapıldı.

Erdoğan, Vali Ağa’nın annesi Heyfa Ağa’ya başsağlığı dileklerini ileterek, “Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Kerkük’e selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah’a emanet olun.” ifadelerini kullandı.

Aileden Teşekkür

Heyfa Ağa ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz bizim babamızsınız. Ellerinizden öperim.” sözleriyle karşılık verdi.

Cenaze Kerkük’e Uğurlandı

Seman Kenan Ağa’nın Ankara’daki cenazesi, Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından Kerkük’e gönderildi. Uğurlama törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek katıldı.

Önceki Görüşme Hatırlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul ettiği, görüşmede ise 102 yıl sonra yeniden bir Türkmen valinin seçilmesinden dolayı teşekkür edildiği hatırlatıldı.