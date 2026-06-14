Kaza, İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre D.A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Petr Qualizza’ya çarptı.

Hastanede Kurtarılamadı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Qualizza, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Gözaltında

Kazanın ardından otomobil sürücüsü D.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.