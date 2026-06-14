ARTVİN – Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulan iki imamın son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir’in ölümü, yakınlarını ve görev yaptıkları bölgelerdeki vatandaşları yasa boğdu.

Olay, Ulaş köyündeki bir gölette meydana geldi. Arhavi Merkez Camii’nde görev yapan Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir, serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra suda zorlandıkları fark edilen iki kişi gözden kayboldu.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Gedikli ve Özdemir, ilk müdahalelerinin ardından Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen iki imam kurtarılamadı.

Çırpınarak Yardım Beklediler

Olay öncesine ait olduğu belirtilen görüntülerde, Gedikli ve Özdemir’in gölette yüzdüğü, bir süre sonra ise su içerisinde çırpınmaya başladıkları görülüyor. Görüntülerde çevrede bulunan bazı kişilerin yardım etmek için harekete geçtiği de yer alıyor.

Cenazeler Memleketlerine Uğurlanacak

Hayatını kaybeden iki imamın cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Mustafa Gedikli’nin Trabzon’da, Rüstem Özdemir’in ise memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.