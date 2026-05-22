Yusufeli, sahip olduğu iklim özellikleri sayesinde birçok meyve ve sebzenin erken yetiştiği bölgeler arasında yer alıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte meyve ağaçlarının ürün vermeye başladığı ilçede, üreticiler kiraz toplamak için bahçelerin yolunu tuttu.

Çoruh Nehri kıyısındaki Dokumacılar köyünde yapılan hasatta, ağaçlarda kızaran kirazlar özenle toplandı. Çiftçiler bir yandan hasat mesaisini sürdürürken bir yandan da dalından kopardıkları taze kirazların tadına baktı.

“Soğuk hava nedeniyle hasat gecikti”

Hasat yapan üreticilerden Ahmet Küçük, bölgede kirazın normal şartlarda daha erken olgunlaştığını söyledi. Çoruh Vadisi’nin sıcak iklimi nedeniyle ürünlerin erken yetiştiğini belirten Küçük, bu yıl hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle hasadın geciktiğini ifade etti.

Küçük, önceki yıllarda nisan ortasında başlayan kiraz hasadının bu sezon mayıs ayına sarktığını belirterek, “Bu yıl havalar uzun süre soğuk geçti. Buna rağmen kirazın kalitesi ve tadı oldukça güzel” dedi.