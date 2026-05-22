Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlar kapsamında çok sayıda bakanlık ve kurumda üst düzey değişiklikler gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Değişiklikler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yapılan düzenlemeyle, birçok il müdürü ve genel müdür yardımcısı görevden alındı.

Görevden alınan isimler arasında Malatya, Eskişehir, Kayseri, Yalova ve Balıkesir çevre ve şehircilik il müdürleri de yer aldı. Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise yeni atama yapıldı.

Enerji ve Kültür Bakanlıklarında Atamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde de bazı genel müdür yardımcıları ve daire başkanı görevden alınırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yeni atama gerçekleştirildi.

KOSGEB ve ÇAYKUR’da Üst Düzey Atamalar

KOSGEB Başkan Yardımcılıklarına yeni isimler atanırken, ÇAYKUR bünyesinde de pazarlama bölge müdürlüklerine atamalar yapıldı.

Ulaştırma Bakanlığı’nda Görev Değişimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda da üst düzey bir görev değişikliği yaşandı. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü görevden alınırken yerine yeni isim atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla birlikte çok sayıda kurumda yönetim kadrolarında önemli değişiklikler yapılmış oldu.