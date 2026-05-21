Avrupa’dan Türkiye’deki Yargı Sürecine Tepki

Avrupa siyasi çevreleri, Türkiye’de ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verilen karar ve devam eden yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Parlamentosu’na yakın European Democrats tarafından yapılan açıklamada, sürecin demokratik işleyişe zarar verdiği ileri sürüldü.

“Muhalefetin Liderine Yargı Kararıyla Müdahale” İddiası

Açıklamada, 2023 CHP liderlik seçimine atıf yapılarak, yargı kararlarının parti içi süreçleri etkilediği iddia edildi.

Metinde, “Bir Türk mahkemesi 2023 CHP liderlik seçimini iptal ederek, Türkiye’nin ana muhalefet partisinin seçiminin değiştirilmesinin önünü açtı” ifadelerine yer verildi.

“Demokrasi Kurumlar Üzerinden Zayıflatılıyor”

European Democrats açıklamasında, Türkiye’deki sürecin yalnızca tekil kararlarla değil, kurumsal baskılarla ilerlediği savunuldu.

Açıklamada, “Demokrasi tek bir darbeyle değil, siyasi baskıya boyun eğen kurumlar aracılığıyla zayıflatılıyor” değerlendirmesi yapıldı.

Avrupa’dan “Net Tavır” Çağrısı

Açıklamada Avrupa kurumlarına da çağrı yapılarak, yaşanan sürece karşı daha net bir tutum alınması gerektiği ifade edildi.

Söz konusu gelişmelerin “çoğulculuğa doğrudan saldırı” olarak değerlendirilmesi gerektiği öne sürüldü.

Der Spiegel’den CHP Vurgusu

Alman basınından Der Spiegel de konuya ilişkin haberinde CHP’nin Türkiye’deki en büyük muhalefet partisi olduğunu vurguladı.

Haberde, Ankara’daki mahkeme kararının CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliği açısından sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.