Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP’nin kurultay sürecine ilişkin mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Ağıralioğlu, açıklamasında seçim iradesi ve sandığın demokratik sistemin temel unsuru olduğuna dikkat çekerek, alınan kararın demokratik meşruiyet tartışmalarını beraberinde getireceğini ifade etti.

Kararın yalnızca siyasi alanı değil, hukuk sistemi, ekonomi ve Türkiye’nin uluslararası itibarı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceğini savunan Ağıralioğlu, devlet kurumlarının güvenilirliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

ANAHTAR Parti olarak hukuk, demokrasi ve millet iradesinden yana tavır aldıklarını belirten Ağıralioğlu, söz konusu kararı doğru bulmadıklarını kamuoyuna saygıyla duyurduklarını kaydetti.