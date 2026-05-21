Türkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

“Karşı Devrim’e Direneceğiz!” başlığıyla yapılan açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın tanınmadığı belirtilirken, Parti Meclisi’nin konuyu değerlendirmek üzere olağanüstü toplanacağı bildirildi.

“Siyasi partiler düzenini kaosa sürükleyebilir”

TİP açıklamasında, kararın hukuki gerekçelerle açıklanamayacağı savunularak, Türkiye’deki siyasi partiler düzenini kaosa sürükleyebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Saray rejimi, yargıyı bir kez daha rakiplerini tasfiye etmek için kullanmaktadır” denilerek, kararın bağımsız yargı tarafından değil, siyasi iktidar etkisiyle alındığı öne sürüldü.

— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) May 21, 2026

“Kararı tanımıyoruz”

Türkiye İşçi Partisi, açıklamasında CHP kurultayına yönelik kararın demokratik değerlere ve halk iradesine müdahale anlamı taşıdığını savundu.

Parti tarafından yapılan açıklamada, “Bu karara ve Saray’ın karşı devrimci saldırısına direneceğiz” ifadelerine yer verilirken, iktidarın desteğiyle CHP yönetimine gelecek herhangi bir ismin siyasi olarak tanınmayacağı belirtildi.