Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti
Kaza, gece saatlerinde Özal Bulvarı üzerinde, Çankaya istikameti yönünde meydana geldi. İddiaya göre Azim E. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yola düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Azim E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze Morga Kaldırıldı
Sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp morguna götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA