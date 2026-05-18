Kilis’te TIR ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Gece Saatlerinde Korkutan Kaza

Kaza, gece saatlerinde Kilis Çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.A. idaresindeki TIR, Ekrem Çetin Mahallesi mevkiinde M.Z. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.Z. ile motosiklette bulunan M.A.S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.