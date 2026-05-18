- dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahada yaptığı baskıyla topu kazanan İsmail Yüksek, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Milli futbolcunun sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.
- dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Umut Bozok, ceza yayı önünde Legowski’yi gördü. Sağ kanattan atağa katılan Legowski’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.
- dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, üç rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Jankat Yılmaz kritik kurtarışa imza attı.
- dakikada ikas Eyüpspor farkı ikiye çıkardı. Bedirhan Özyurt’un savunmadan gönderdiği uzun pasta savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş, Mert Müldür’den kurtulduktan sonra ceza yayı üzerinden yerden vurdu. Top, kaleci Mert Günok’un sağından ağlara gitti: 0-2.
İlk yarı, ikas Eyüpspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, 68. dakikada farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan’ın penaltı noktasına çevirdiği topa İsmail Yüksek istediği gibi vuramadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Fred, yakın mesafeden fileleri havalandırdı: 1-2.
- dakikada sarı-lacivertliler gole çok yaklaştı. İsmail Yüksek’in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte uygun durumda bulunan Oğuz Aydın’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
- dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Levent Mercan’ın pasında soldan savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın, topu ceza sahası çizgisindeki Kerem Aktürkoğlu’na çıkardı. Kerem’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.
- dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek’in pasıyla sağ kanatta son çizgiye inen Semedo, topu kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu’na çevirdi. Kerem’in gelişine yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 3-2.
- dakikada ikas Eyüpspor skora yeniden denge getirdi. Umut Bozok’un pasında sağ kanatta topla buluşan Rotariu, ceza sahası dışındaki Talha Ülvan’a çıkardı. Talha’nın sert şutunda top Oosterwolde’ye çarparak yön değiştirdi ve kaleci Mert Günok’u kontrpiyede bırakarak filelere gitti: 3-3.
Gol düellosuna sahne olan mücadele, 3-3’lük beraberlikle sona erdi.
