Özgür Özel, Balıkesir Kuvayımilliye Meydanı’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” etkinliğinde vatandaşlara seslendi. Mitinge Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

“Türkiye İttifakı” Vurgusu

Konuşmasında Balıkesir’de uzun yıllar seçim kazanılamadığını hatırlatan Özel, son yerel seçimlerde elde edilen başarıya dikkat çekti. “Türkiye İttifakı” söylemini yineleyen Özel, farklı kesimlerin ortak değerler etrafında buluştuğunu ve bu birlikteliğin seçim zaferini getirdiğini ifade etti.

Balıkesir’de Yatırım ve Hizmetler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde yaptığı çalışmalara da değinen Özel, altyapıdan içme suyu hatlarına, kanalizasyon çalışmalarından sosyal yardımlara kadar birçok hizmetin hayata geçirildiğini belirtti. Kentte binlerce ihtiyaç sahibine destek sağlandığını da sözlerine ekledi.

“Zeytin Üreticisinin Yanındayız”

Kazdağları ve çevresindeki madencilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, çevre tahribatına karşı olduklarını ancak sürdürülebilir üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Zeytin üreticilerinin maliyet baskısı altında olduğunu vurgulayan Özel, yerli üreticinin korunması gerektiğini ifade etti.

İstiklal Madalyası Talebi ve Seçim Mesajı

Balıkesir’e İstiklal Madalyası verilmesi yönünde TBMM’ye teklif sunduklarını hatırlatan Özel, kentin Kuvayımilliye ruhunun önemine dikkat çekti. Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, erken seçim çağrısını yineleyerek, “Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır” dedi.