ÇAVUŞ IŞIK

Ankara'nın etkin, saygın sivil toplum kuruluşlarından Ankara Balıkesirliler Derneği’nin yıllardır geleneksel hale getirdiği “Balıkesirliler iftarı” yine yoğun ilgi ile karşılandı.

Ankara'da yaşayan Balıkesirlileri bir araya getiren Ankara Balıkesirliler Derneği iftarına, Balıkesir Milletvekilleri Turhan Çömez, Burak Dalgın, İsmail Ok, Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Önceki dönem Milletvekillerinden Kasım Bostan, İlyas Yılmazyıldız, Balıkesir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TÜSİAV Başkanı ASTOP Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak katılım sağladı.

Balıkesir'den gelerek bizzat katılan Ahmet Akın katılımı büyük alkış aldı. Milletvekilleri yaptıkları konuşmalarda yıllardır böyle güzel etkinliklerle Balıkesir'in adını en iyi şekilde temsil eden Dernek Başkanı Servet Camgöz ve yönetim kurulunu tebrik ettiler, böyle güzel etkinlik için teşekkür ettiler.

Ankara Balıkesirliler Derneği Başkanı Servet Camgöz de konuşmasında tüm katılanlara konuklara, katılanlara teşekkür ederek Balıkesir'den özellikle kalkıp gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a özellikle teşekkür etti.

