Yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda olacak otoyol modern ulaşım standartlarına uygun şekilde inşa ediliyor. Proje kapsamında dört şeritli yol, çeşitli köprüler, kavşaklar ve trafik güvenliğini artıracak akıllı ulaşım yönetim sistemlerinin kurulması planlanıyor. Yaklaşık 120 milyon dolar yatırım değerine sahip olan proje, bölgenin ulaşım altyapısını modernize etmeyi hedefliyor.

Uzmanlara göre otoyolun tamamlanmasının ardından Ürgenç ile Hiva arasındaki seyahat süresi mevcut yaklaşık bir saatten 20 dakikaya kadar düşebilir. Bu durum özellikle bölgeyi ziyaret eden yabancı turistler için ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Ziyaretçilerin büyük bölümü öncelikle Ürgenç şehrine geliyor. Burada bulunan uluslararası havaalanı Harezm ilinin ana hava ulaşım kapısı olarak hizmet veriyor. Yeni otoyol, havaalanından tarihi şehre ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirecek.

Hiva, Özbekistan’ın batısında, tarihi İpek Yolu güzergâhı üzerinde yer alan ve Orta Asya’nın en iyi korunmuş tarihi şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şehrin merkezinde bulunan İçan Kala tarihi kompleksi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor ve bölgenin en önemli kültürel miras alanlarından biri olarak görülüyor.

İçan Kala surları içinde 50’den fazla tarihi anıt ve yaklaşık 250 geleneksel yapı bulunuyor. Şehrin en dikkat çeken mimari eserleri arasında Kalta Minar minaresi, Muhammed Emin Han Medresesi, Kunya Ark Saray kompleksi ve Taşavli Sarayı yer alıyor.

Yeni otoyol yalnızca bir ulaşım projesi değildir. Yol güzergâhı boyunca dinlenme alanları, servis merkezleri, turistik bilgilendirme noktaları ve modern güvenlik altyapısının oluşturulması planlanıyor. Bu tür altyapı yatırımlarının bölgeye gelen yabancı ziyaretçiler için seyahati daha güvenli ve konforlu hale getirmesi bekleniyor.

Son yıllarda Özbekistan turizm sektörünün geliştirilmesine büyük önem veriyor. Vize prosedürlerinin kolaylaştırılması, ulaşım altyapısının modernizasyonu ve tarihi şehirlerin restorasyonu gibi adımlar uluslararası turist sayısının artmasına katkı sağlıyor.

Uzmanlara göre Ürgenç–Hiva otoyolu tamamlandığında hem Harezm ilinin turizm potansiyelini artıracak hem de Hiva’nın Orta Asya’nın en cazip turizm destinasyonlarından biri olarak konumunu daha da güçlendirecek.