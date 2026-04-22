Başkent Ankara’nın gastronomi alanında öne çıkan şehirlerden biri haline getirilmesi amacıyla planlanan Türk Dünyası Kültür, Turizm ve Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. Festivalin basın lansmanı, 28 Nisan 2026 Salı günü Ankara’da düzenlenecek.

Basın lansmanı Ankara Konağı’nda yapılacak

Festivalin tanıtım toplantısı 28 Nisan 2026 tarihinde saat 13.00’te Ankara Kulübü Derneği Genel Merkezi bünyesinde bulunan Ankara Konağı’nda gerçekleştirilecek. Lansman programında festivalin kapsamı, hedefleri ve planlanan etkinliklere ilişkin detayların paylaşılması bekleniyor.

Organizasyon yetkilileri, Ankara’yı gastronomi alanında daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini belirterek basın mensuplarının katılımının önemine dikkat çekti.

Festival gastronomi ve turizm alanına katkı sağlamayı hedefliyor

Türk Dünyası Kültür, Turizm ve Gastronomi Festivali’nin, gastronomi turizmini geliştirmeyi ve Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi. Festival kapsamında gastronomi alanında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

Organizasyon, Anadolu Kırsal Kalkınma ve İklim Değişikliği Derneği ile Türkiye Gastronomi Federasyonu iş birliğinde hayata geçirilecek.

Organizasyon yetkilileri davette yer alacak

Basın lansmanına Anadolu Kırsal Kalkınma ve İklim Değişikliği Derneği Genel Başkanı Rasim Uzun, Türkiye Gastronomi Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Seçim ve derneğin Genel Başkan Yardımcısı Aykut Kaya’nın ev sahipliği yapması planlanıyor.

Yetkililer, festivalin Ankara’nın kültür ve turizm potansiyeline katkı sağlamasının hedeflendiğini belirterek, lansmana katılacak basın temsilcilerinin program hakkında ayrıntılı bilgi edinebileceğini ifade etti.