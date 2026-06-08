Muhabir: Haber Merkezi
All Day Society, Ankara’da Sosyal Yaşamın Yeni Buluşma Noktası Oldu
ADC Event organizasyonuyla ve Capo House ev sahipliğinde düzenlenen All Day Society etkinliği, müzikten gastronomiye, alışverişten sosyalleşmeye uzanan zengin içeriğiyle yoğun ilgi gördü. Gün boyu süren etkinlikte yüzlerce katılımcı unutulmaz anlar yaşadı.
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