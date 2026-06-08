Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencileri, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Orhan Ünsal Hava Parkı'nda düzenlenen etkinlikte havacılıkla iç içe bir gün geçirdi. Geleceğin pilotları ve havacılık profesyonelleri, sportif uçuş deneyimi yaşarken uçak motorlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Havacılık tutkunlarına ve eğitim kurumlarına kapılarını açan Orhan Ünsal Hava Parkı, gençleri gökyüzüyle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında öğrenciler, uçuş operasyonları hakkında bilgi alırken, uçak motorlarının çalışma prensiplerini yerinde gözlemledi ve havacılık sektörüne ilişkin uygulamalı eğitimlere katıldı.

Orhan Ünsal, Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencilerini tesiste ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin havacılığa olan ilgisini desteklemeyi amaçladıklarını söyledi. Ünsal, “Türk Hava Kurumu öğrencileri başta olmak üzere genç havacıları gökyüzüyle buluşturduk. Öğrencilerimize uçak motorları hakkında detaylı inceleme imkanı sunduk ve havacılık sektörüne dair sahadan pratik bilgiler aktardık. Havacılık tutkusunu gökyüzünde deneyimleyen gençlerimizle unutulmaz bir gün geçirdik” dedi.

1.200 metre uzunluğundaki pisti ve 250 bin metrekarelik alanıyla 5 bin 700 kilograma kadar hava araçlarına hizmet verebilen Orhan Ünsal Hava Parkı, sivil havacılık kültürünün gelişmesine katkı sunuyor. Tesis, eğitim faaliyetleri ve uygulamalı etkinliklerle gençlerin havacılık alanındaki kariyer hedeflerine destek olmayı sürdürüyor.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, gerçekleştirdikleri uçuş deneyimiyle gökyüzünün heyecanını yakından yaşarken, havacılık mesleğine dair önemli tecrübeler edinme fırsatı buldu. Orhan Ünsal Hava Parkı'nda düzenlenen program, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.