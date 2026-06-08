Ankara’nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan isimleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen “AHİD – Ankara’ya Değer Katanlar Ödül Gecesi”, Divan Otel’de gerçekleştirilen şık bir organizasyonla sahiplerini buldu.

Devlet Erkanı ve Bürokrasi Aynı Çatı Altında

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından düzenlenen bu özel gece; siyaset, iş dünyası, sivil toplum ve bürokrasi camiasından çok sayıda önemli ismi bir araya getirdi. Davetliler arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ve yabancı bürokratlar da yer aldı.

Gecenin ev sahipliğini üstlenen AHİD Başkanı Hilmi Yaman, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’ya değer katan, şehrimizin gelişimine katkı sağlayan ve toplumsal fayda üreten kişi ve kurumları onurlandırmak amacıyla düzenlediğimiz bu anlamlı gecede, başkentimizin ortak hafızasına ve geleceğine katkı sunan isimleri bir araya getirdik. AHİD olarak Ankara’ye hizmet edenlerin emeklerinin görünür olmasını önemsiyoruz.”

Ankara Motifleri Podyuma Taşındı

Ödül töreninin yanı sıra gecenin dikkat çeken etkinliklerinden biri de Ankara’nın kültürel mirasını yansıtan özel defile oldu. Ankara motiflerinden ilham alınarak hazırlanan kıyafetler, Joker Ajans’tan Burak Özdemir’in koreografisi eşliğinde konukların beğenisine sunuldu. Geleneksel çizgileri modern bir sunumla podyuma taşıyan defile, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Ankara’nın ortak değerlerini ve başarı hikayelerini görünür kılmayı amaçlayan organizasyon, ödüllerin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Törene ayrıca AK Parti Ankara Milletvekilleri Kurtcan Çelebi, Ahmet Fethan Baykoç, Mustafa Nedim Yamalı, Zeynep Yıldız, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Av İdris Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof Dr Mehmet Haberal, Rektörler, Büyükelçiler, Oda Başkanları, STK Başkanları ve AHİD Üyeleri de katıldı.