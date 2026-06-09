Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Acun Ilıcalı, her yıl taraftarları Türkiye'de ağırladıklarını belirterek, bu sezonki buluşmanın Premier Lig başarısıyla daha da anlam kazandığını söyledi.

Bazı Hull City taraftarlarının ay-yıldız dövmesi yaptırdığını belirten Ilıcalı, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, taraftarların kendisine gösterdiği sevginin kulüp için daha fazla çalışmasına motivasyon sağladığını dile getirdi.

Premier Lig'e yükselmenin önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Ilıcalı, ligde mücadele edecek rakip kulüplerin bütçelerinin çok yüksek seviyelerde olduğunu belirtti. İlk hedeflerinin ligde kalıcılığı sağlamak olduğunu kaydeden Ilıcalı, doğru transferlerle güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Transfer dönemine ilişkin de konuşan Ilıcalı, takımın önemli isimlerinden McBurnie'nin performansından memnun olduğunu belirterek, başarılı futbolcuyu ailesiyle birlikte Antalya'da ağırlayacağını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıklarına da değinen Acun Ilıcalı, milli takımı Miami'de ziyaret ettiğini belirterek, "Çocukların gözlerinden ateş çıkıyor. Çok güzel bir takımız var. Güzel bir ruh var. Onlara güveniyoruz. Zaten maçların da bir kısmına gideceğim" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Arda Güler hakkında da konuşan Ilıcalı, genç yıldızın çok özel bir yetenek olduğunu belirterek, Türk futbolunu gururlandırmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

Türkiye'de profesyonel bir spor yatırımı düşünmediğini ifade eden Ilıcalı, Erzurumspor ve Fenerbahçe'ye desteklerinin süreceğini belirtirken, Hull ile Türkiye arasında turizm hareketliliğini artırmak için çalışmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.