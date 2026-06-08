Mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak olan Parti Meclisi'ne işaret ederek, 'kurultay sürecimizi başlatıyoruz' ifadelerini kullandı

Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

"Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz.

Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.

Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.

11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."