Çankaya Belediyesi tarafından İnönü Vakfı ve Sevinç-Erdal İnönü Vakfı iş birliğiyle Atatürk Sanat Merkezi’nde “Prof. Dr. Erdal İnönü, Bilime Adanmış Bir Ömür” sempozyumu gerçekleştirildi. Etkinlikte, Erdal İnönü’nün bilim, siyaset ve toplum hayatına katkıları ele alındı.

Çankaya’da Anlamlı Buluşma

Erdal İnönü’nün doğumunun 100. yılı kapsamında düzenlenen sempozyuma Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Sevinç İnönü, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Prof. Dr. Remzi Demir, İnönü ailesi üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Erdal İnönü’nün hem bilim hem de siyaset dünyasında önemli bir iz bıraktığını ifade ederek etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi.

“Bilim ve Siyaseti Zarafetle Birleştiren Bir İsim”

Başkan Güner konuşmasında, Erdal İnönü’nün akademik yaşamı ile kamusal sorumluluklarını zarafetle bir araya getiren bir düşün insanı olduğunu vurguladı. İnönü’nün nezaket, saygı ve alçakgönüllülük gibi değerleri hayatı boyunca savunduğunu belirtti.

Siyasi Yaşamına Vurgu Yapıldı

Güner, Erdal İnönü’nün zorlu dönemlerde dahi sorumluluk almaktan kaçınmadığını, demokrasi ve normalleşme süreçlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. İnönü’nün hem bilim insanı hem siyasetçi hem de devlet adamı kimliğiyle öne çıktığını dile getirdi.

Aileden Anılar Paylaşıldı

Sempozyumda konuşan Sevinç İnönü, Erdal İnönü ile ilgili hatıralarını paylaşırken, onun çağdaş ve herkesle eşit ilişki kuran bir kişiliğe sahip olduğunu anlattı.

İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ise ağabeyi Erdal İnönü’nün bilimsel düşünceye verdiği önemi ve hayatına dair anılarını katılımcılarla paylaştı.

Belgesel Gösterimi ile Devam Etti

Program, Erdal İnönü Belgeseli’nin gösterimi ile devam ederken, sempozyum kapsamında farklı oturumlarla bilimsel ve akademik değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlik sonunda Erdal İnönü saygı ve rahmetle anılırken, organizasyona katkı sunan tüm kurum ve katılımcılara teşekkür edildi.