AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi tebrik ediyoruz. Siyasi hayatımıza ve BBP camiasına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BBP'nin kurultayında delegelerin oylarıyla yeniden genel başkan seçilen Destici'ye yönelik tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı da siyasi gündemde dikkat çeken mesajlar arasında yer aldı.

Büyük Birlik Partisi’nin 13’üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici’yi tebrik ediyoruz.



Siyasi hayatımıza ve BBP camiasına hayırlı olsun. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 8, 2026