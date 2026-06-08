A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk hafta etabındaki 4’üncü ve son maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak turnuvada önemli bir galibiyet elde etti.

Maç Brezilya’da Oynandı

Brezilya’nın başkenti Brasilia’da oynanan karşılaşma, Nilson Nelson Salonu’nda gerçekleştirildi. Mücadeleyi Bulgaristan karşısında üstün bir performansla kazanan milliler, setlerde etkili bir oyun sergiledi.

Set Sonuçları

Karşılaşmanın setleri 12-25, 9-25, 25-22 ve 18-25 şeklinde tamamlandı. Toplam 90 dakika süren maçta Türkiye, rakibine karşı üstünlüğünü ortaya koydu.

VNL’de İkinci Galibiyet

Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. Milliler, organizasyondaki performansını sürdürerek önemli bir avantaj yakaladı.

İkinci Etap Ankara’da

FIVB Milletler Ligi’nin ikinci etap karşılaşmaları 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara’da oynanacak.