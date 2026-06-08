İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklentisi nedeniyle 6 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, uyarı verilen illerin yer aldığı harita da paylaşıldı.

Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler

Yapılan değerlendirmelere göre Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca Denizli’nin güney ve doğu ilçeleri, Afyonkarahisar’ın güney ilçeleri ile Konya’nın güneybatı kesimlerinde de etkili yağışların görüleceği bildirildi.

Vatandaşlara “Dikkatli Olun” Uyarısı

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji kaynakları, yağışların yerel olarak kısa süreli ancak etkili olabileceğini belirterek gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini bildirdi.