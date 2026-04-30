Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından, Milletler Ligi organizasyonunun düzenleneceği başkent Ankara’yı tanıtmak için bir voleybol topunun Ankara’nın simge yapılarının önünden geçtiği bir video paylaşıldı.

Video yorumlarında Ankara’nın en önemli simgelerinden olan Anıtkabir’in yer almaması büyük tepki çekti.

AVM Var Anıtkabir Yok!

Atakule, Kızılay, Kuğulu Park gibi yerlerin gösterildiği ve 400 bin izlenme alan videoya “Anıtkabir yok, AVM var ve bu çok normal öyle mi?” , “Anıtkabir nerede?” , “Ankara denilince akla ilk Anıtkabir gelir.” gibi eleştiri yorumları yapıldı.

Birçok Kullanıcı Organizasyonu Protesto Edeceğini Bildirdi

Videoda Anıtkabir’e yer verilmemesine tepki gösteren kullanıcılar “Anıtkabir yoksa biz de o maçlarda yokuz.” ifadeleriyle organizasyonu protesto edeceklerini ifade etti.

Federasyondan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.