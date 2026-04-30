İstanbul’un Bakırköy ilçesinde D-100 Karayolu’nda meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil kafeye girdi. Olayda 5’i müşteri olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Yenibosna metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Topkapı istikametine seyir halinde olan Muhammet İ. yönetimindeki 34 ZU 8903 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüjü aşarak yan yolda bulunan kafeye daldı.

Kazada kafede bulunan 5 müşteri ile otomobil sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kafedeki müşteriler panik halinde kendilerini dışarı attı.

Yaralılara Olay Yerinde Müdahale

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan 5 müşteriye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan sürücü Muhammet İ. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Polis ekipleri, bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri araçta tedbir amaçlı incelemelerde bulunurken, kafeye giren otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.