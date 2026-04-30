Ankara’nın Altındağ ilçesinde, uyuşturucuyla mücadelede medyanın rolünün masaya yatırıldığı önemli bir panel gerçekleştirildi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa, siyaset, medya ve sivil toplum dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Altındağ Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Panelin moderatörlüğünü gazeteci Hande Fırat üstlenirken, programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başta olmak üzere birçok önemli isim katıldı.

Panelde ayrıca Mustafa Uzun, Sinan Burhan, Zafer Şahin, Mehmet Acet, Deniz Gürel ve Bilal Tayyip Apaydın da yer aldı. Katılımcılar, uyuşturucu sorununun toplumsal etkilerini ve medyanın bu süreçteki kritik rolünü değerlendirdi.

“Uyuşturucu Çok Boyutlu Bir Tehdit”

Programda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucunun yalnızca bireysel bir bağımlılık sorunu olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Çiftçi, bu sorunun aile yapısından kamu düzenine kadar birçok alanı tehdit ettiğini belirterek, organize suçlar ve terörle bağlantısına dikkat çekti.

Uyuşturucuyla mücadelenin devletin en temel sorumluluklarından biri olduğunu ifade eden Çiftçi, bu sürecin aynı zamanda toplumsal huzurun korunması ve gelecek nesillerin güvence altına alınması açısından kritik olduğunu söyledi.