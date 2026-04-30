Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında vatandaşlara toplu taşımada ücretsiz hizmet sunulacak.

Karar doğrultusunda, söz konusu iki resmi tatilde belirli raylı sistem hatları ücretsiz olarak kullanılabilecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması; Başkentray, Marmaray ve İZBAN başta olmak üzere bazı önemli ulaşım ağlarını kapsayacak.

Ayrıca İstanbul’da hizmet veren Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz ulaşım imkanı sunan hatlar arasında yer alıyor.

Uygulama ile birlikte vatandaşların bayram günlerinde ulaşımını kolaylaştırmak ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amaçlanıyor.