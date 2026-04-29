AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine CHP’ye ağır sözlerle yüklendi. Erdoğan

“Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok." dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önce Kût'ül-Amâre Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutladı. Kût'ül-Amâre Zaferi tarihimize şanla şerefle yazılmış bir kahramanlık destanı olarak millî hafızamızda yerini aldığını söyleyen Erdoğan “ Bu zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen Araplar bizi sırtımızdan hançerledi yalanını deşifre etmekte. Arap halkı kuşatmaya destek olmuş ve bu uğurda şehit olmuşlardır” ifadesini kullandı.

TOKİ KONUTLARI

TOKİ’nin yaptığı sosyal konutların dağıtıldığı anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7.300 ila 11 bin lira arası taksit ile insanlarımızı yuva sahibi yaptıklarını ve İlk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını hayata geçirildiğini söyledi

Erdoğan sinevizyon gösterisi ile deprem bölgesinde yapılan konutları anlattı. 100 bin konut yanı sıra 15 bin kiralık konutun TOKİ'den uygun fiyatla konut kiralayacağını, bu yaz kiralık konutlarımızı da kura ile teslim edeceğini belitti.

“ÜZÜLMESİNLER”

Erdoğan kurada ismi çıkmayanların üzülmemesi gerektiğini belirterek “Kurada ismi çıkmayanlar da üzülmesin, biz sadece TOKİ vasıtası ile 1 milyon 460 bin konut üretmiş bir iktidarız. Projelermize yenileri eklenecek. Biz 6 Şubat'ın izlerini 3 yıl gibi kısa sürede büyük oranda sildik.

Biz bu ülkeye bu millete sevdalıyız. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Hiçbirinde yokuz, olmadık olmayacağız. Bizi arayan açılışta, şantiyede, devasa eserlerin temelini atarken, bitmiş projeleri açarken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdi ile dertlenirken bulur.

“ diye konuştu.

CHP’YE AĞIR SÖZLER

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünde CHP’yi sert dille eleştirdi. CHP'ye nefes harcamak israf. Biz tamamen işimize odaklanmış durumdayız. Bu ülkede tehditle, şantajla kimseyi sindiremezsiniz. Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok." dedi.

Erdoğan şunları söyledi “Ana muhalefet gibi lafa gelince basın özgürlüğünden dem vurup sırf yolsuzluklarını ifşa ediyorlar diye kürsüden basına parmak sallayanlardan, basın mensuplarını küstahça tehdit edenlerden olmadık. Eleştirilere tahammül gösterdik, yapıcı önerilere kulak verdik, hukuksuzluklar karşısında hakkımızı yine hukukun içinde aradık. 'Onu kapatacağız, şunun kapısına kilit vuracağız, hepinizden hesap soracağız' gibi antidemokratik yollara asla tevessül etmedik. Bakınız burada yıllardır bizi basın özgürlüğü konusunda topa tutanların iki yüzlü tavrına kısa bir parantez açmak istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, biz hafta sonu İstanbul’da 100 bin konutun kura çekim törenini yaparken aynı saatlerde CHP Genel Başkanı belediye başkanlarıyla toplantıdaydı. Toplantı sonrasında çıktı, yine ipe sapa gelmez bir sürü ithamda bulundu. Son derece seviyesiz ifadelerle şahsımızı ve partimizi hedef aldı. İçinde zerre kadar vizyonun, projenin, nezaketin olmadığı, Türkiye’nin ana muhalefet partisine asla yakışmayan bir üsluba dinleyenler muhatap oldu. Bir defa şu derin çelişkiyi herkes görüyor. Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler, bakıyorsunuz basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor. Rüşvet pazarlığı yapanlara iki laf edemeyenler, kürsüde önlerine gelene tehditler savuruyor. Yıllarca basın özgürlüğünden, farklı seslere ve görüşlere saygılı olmaktan, eleştirilere kulak vermekten bahsettiler. Ama daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar.

“FARKLI SESLERE ALIŞIN”

Bu mu sizin özgürlük ve demokrasi anlayışınız? Tehditle kimseyi sindiremezsiniz. Eski Türkiye artık yok. Yankı odalarınızın dışında farklı sesler duymaya alışacaksınız. Türkiye çok sesliliğe kavuşmuştur bundan geriye dönüş olmayacaktır. Her gün yeni bir skandal patlak veriyor onların aklına basını susturmak geliyor. Ortada ahlak mı bıraktınız üstünlüğünüz olsun. Hiç bir şey olmamış gibi davranmanız sizin yüzsüzlüğünüzden kaynaklanıyor. İnsan bir özeleştiri yapar.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

'Terörsüz Türkiye' adı altında yürütülen süreçle ilgili konuşan Erdoğan, "Bir kavşağa varıldı. Siyasi partilerin desteğiyle Cumhur İttifakı olarak kazasız belasız geçelim arzusundayız. Süreçte 18'inci ayı geride bıraktık. Hamdolsun birçok kritik eşiği suhuletle aşmayı başardık. Komisyon raporunun onaylanmasıyla çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle bu kavşağı da Cumhur İttifakı olarak kazasız belasız geçelim arzusundayız.” dedi